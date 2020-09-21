Пока все спали: обращение Додона, ситуация с COVID-19, вывозные авиарейсы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Рождеством Пресвятой Богородицы. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Президент отметил, что "этот праздник в народе называют также Святой Марией Малой, и он является одним из четырех главных праздников, посвященных Богородице, и первым праздником церковного года. Рождество Богородицы считается историческим моментом, с которого началось спасение рода человеческого от уз греха предков".

"В этот день во многих населенных пунктах Республики Молдова, чьи церкви посвящены Рождеству Богородицы, отмечают праздник церкви и села. По этому поводу я искренне поздравляю жителей этих сёл, а также всех нареченных именем Мария или Марин", - написал президент.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 30,9 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 935 тысяч 11. Из них 21 миллион 159 тысяч 459 человек выздоровели, 959 тысяч 565 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 804 тысячи 814). Следом идут Индия (5 миллионов 400 тысяч 619) и Бразилия (4 миллиона 544 тысячи 629).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 98 тысячи 958), Колумбия (765 тысяч 76), Перу (762 тысячи 865), Мексика (697 тысяч 663), Южная Африка (661 тысяча 211), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (631 тысяча 365).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 180 тысяч 119 зараженных, в Румынии - 112 тысяч 781, а в Молдове - 46 тысяч 596.

Прекращение выполнения вывозных рейсов

Россия в понедельник прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее на фоне приостановки регулярного международного авиасообщения.

Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. За время пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезено более 92 тысяч человек.

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