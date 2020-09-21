Пока все спали: обращение Додона, ситуация с COVID-19, вывозные авиарейсы

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Рождеством Пресвятой Богородицы. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.
Президент отметил, что "этот праздник в народе называют также Святой Марией Малой, и он является одним из четырех главных праздников, посвященных Богородице, и первым праздником церковного года. Рождество Богородицы считается историческим моментом, с которого началось спасение рода человеческого от уз греха предков".
"В этот день во многих населенных пунктах Республики Молдова, чьи церкви посвящены Рождеству Богородицы, отмечают праздник церкви и села. По этому поводу я искренне поздравляю жителей этих сёл, а также всех нареченных именем Мария или Марин", - написал президент.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 30,9 миллиона человек.
К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 935 тысяч 11. Из них 21 миллион 159 тысяч 459 человек выздоровели, 959 тысяч 565 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 98 тысячи 958), Колумбия (765 тысяч 76), Перу (762 тысячи 865), Мексика (697 тысяч 663), Южная Африка (661 тысяча 211), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (631 тысяча 365).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 180 тысяч 119 зараженных, в Румынии - 112 тысяч 781, а в Молдове - 46 тысяч 596.
Прекращение выполнения вывозных рейсов
Россия в понедельник прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее на фоне приостановки регулярного международного авиасообщения.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. За время пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезено более 92 тысяч человек.
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