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Самолет Airbus A330

Пока все спали: обращение Додона, ситуация с COVID-19, вывозные авиарейсы

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200921/31743958/poka-vse-spali-obraschenie-dodona-situatsiya-s-covid19-vyvoznye-aviareysy.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Рождеством Пресвятой Богородицы. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Президент отметил, что "этот праздник в народе называют также Святой Марией Малой, и он является одним из четырех главных праздников, посвященных Богородице, и первым праздником церковного года. Рождество Богородицы считается историческим моментом, с которого началось спасение рода человеческого от уз греха предков".

"В этот день во многих населенных пунктах Республики Молдова, чьи церкви посвящены Рождеству Богородицы, отмечают праздник церкви и села. По этому поводу я искренне поздравляю жителей этих сёл, а также всех нареченных именем Мария или Марин", - написал президент.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 30,9 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 30 миллионов 935 тысяч 11. Из них 21 миллион 159 тысяч 459 человек выздоровели, 959 тысяч 565 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 804 тысячи 814). Следом идут Индия (5 миллионов 400 тысяч 619) и Бразилия (4 миллиона 544 тысячи 629).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 98 тысячи 958), Колумбия (765 тысяч 76), Перу (762 тысячи 865), Мексика (697 тысяч 663), Южная Африка (661 тысяча 211), Испания (640 тысяч 40) и Аргентина (631 тысяча 365).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 180 тысяч 119 зараженных, в Румынии - 112 тысяч 781, а в Молдове - 46 тысяч 596.

Прекращение выполнения вывозных рейсов

Россия в понедельник прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее на фоне приостановки регулярного международного авиасообщения.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. За время пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезено более 92 тысяч человек.

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