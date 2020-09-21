The National Interest: Запад теряет доминирующее положение на мировой арене

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Опытные шахматисты могут рассчитывать позиции на доске на семь, десять и даже больше ходов. Безусловно, чтобы развить такой навык, нужно время и практика. Но даже самый талантливый игрок не способен предугадать реакцию противника, пишет американский журнал The National Interest (перевод Inosmi.ru )

Внешняя политика - это не игра, но аналогия с шахматами здесь хорошо работает. Несмотря на неопределенность неизвестных факторов и форс-мажоры, большинство иностранных правительств, как правило, выбирают довольно предсказуемый "политический климат". Исходя из этого, можно оценить развитие России после окончания пандемии коронавируса нового штамма.

"Независимо от того, какая администрация займет Белый дом после января 2021 года, в обозримом будущем не следует ожидать особых изменений во внутренней политике России. Никакая новая политическая группа или народное движение не станут бросать вызов существующему направлению внешней политики", - говорится в статье.

Издание обращает внимание, что западная политическая система находится в упадке и с каждым годом ситуация только ухудшается. Мировой финансовый кризис 2008-го, последовавший за ним длительный экономический спад, европейский долговой кризис 2015-го, Brexit, а также экономические и политические последствия пандемии 2020-го - происходящее свидетельствует о том, что Запад теряет доминирующее положение на мировой арене.

"Сегодня деловую, политическую и интеллектуальную элиту устраивает модель государственного управления в России. В этой модели допускается свободный рынок, однако правительство может в любое время и любым способ вмешаться ради стабильности системы", - подчеркивается в тексте.

По мнению авторов комментария, Россия заинтересована во взаимном экономическом, военном и культурном сотрудничестве с Китаем. Пекин уже стал крупным экономическим и политическим партнером Москвы.

При этом не исключено, что главной темой в международной политике станет конфронтация между США и Китаем.

"Вероятно, мир выйдет из пандемического кризиса со значительными потерями в большинстве социальных и экономических областей. Однако возникающий разрыв между двумя ведущими экономиками - США и Китаем - с одной стороны, и всеми остальными - с другой, должен заметно увеличиться. Это будет другая холодная война. Если во время противостояния с 1947-го по 1991-й главным предметом споров была гонка вооружений, то теперь новыми игровыми полями станут экономика и киберпространство", - указывает National Interest.

Кроме того, вряд ли в ближайшее время улучшатся российско-американские отношения. В Москве убеждены, что США переживают серьезный внутренний кризис, из которого они выйдут серьезно ослабленными.

"Сама основа правительства США и его политические институты находятся под угрозой, с чем американцы не смогут справиться", - пишет автор.

При этом США сами не хотят улучшать отношения с Россией.

"На это есть две причины. Во-первых, американская стратегия, унаследованная от холодной войны, заключается в желании подавить Россию любыми способами. Воспитанные на русофобии американские политики сохраняют карт-бланш, чтобы навредить РФ и ее народу. Вторая причина - <...> США интуитивно негативно реагируют на растущую конкурентоспособность и напористость России", - подчеркивается в материале.

Издание отмечает, что проявление "мягкости" по отношению к России является обузой для любого политика в нынешнем политическом климате США. Более того, еще задолго до пандемии и беспорядков в нескольких американских городах Белый дом использовал Россию в качестве стандартного "пугала", чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем.

В Москве не верят в политические изменения в США после президентских выборов в ноябре.

По мнению главреда журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, Москве пора перестать ориентироваться на США во внешней политики.

В то же время профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Цветкова прогнозирует, если Трамп останется у власти, его заинтересованность в России снизится из-за отсутствия позитивных изменений в отношениях США и Российской Федерации. С другой стороны, при избрании Джо Байден поддержит новый раунд жестких санкций против РФ.

В то же время в российском истеблишменте существует устойчивое и твердое убеждение, что сотрудничество с США вряд ли пойдет на пользу России.

Так, эксперты полагают, что при любой президентской администрации Вашингтон продолжит свои попытки ослабить экономику России, поэтому Москве лучше сближаться с Ираном и Китаем.

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