Генассамблея ООН приняла декларацию к 75-й годовщине организации

Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Государства-члены ООН приняли в понедельник декларацию в связи с празднованием 75-й годовщины Всемирной организации.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал ее участников объединить усилия, чтобы бороться с многосторонними вызовами, среди которых и пандемия COVID-19.

"Мы будем подготовленными. Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Это послужило сигналом для повышения нашей готовности не только в отношении кризисов в сфере здравоохранения, но и в отношении других вызовов и кризисов", - сказано в тексте декларации в честь 75-й годовщины создания ООН, передает РИА Новости.

Отмечается, что страны договорились совершенствовать глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них и сошлись во мнении, что необходимо срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.

При этом в декларации говорится, что к вакцинам следует обеспечить равный доступ для всех.

Кроме того, страны-члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты. Существующие конфликты и угрозы международному миру и безопасности должны быть немедленно урегулированы при помощи мирных средств, сказано в тексте.

"Международный контроль над вооружениями, нераспространение и соглашения по разоружению … должны соблюдаться", - говорится в декларации.

Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество. Государства ООН призывают генерального секретаря организации расширить этот инструментарий для предотвращения эскалации и повторения военных действий на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.

Подписавшие декларацию обязуются модернизировать ООН, чтобы организация больше соответствовала сегодняшним реалиям. Кроме того, они договорились развивать сотрудничество в цифровой сфере. В документе также говорится о необходимости беречь планету и защищать права человека.

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