Пока все спали: Чебан о ремонте, ситуация с COVID-19 и позиция Венесуэлы

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Первый отремонтированный участок улицы Албишоара будет открыт, когда нанесут временную разметку и завершат работы по озеленению данной территории. Речь идет о части дороги между бульваром Ю.Гагарина и улицей Измаильская. Об этом во вторник сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"К сожалению, из-за отсутствия дорожной разметки водители нарушают регламент дорожного движения, особенно это касается скоростного режима", - отметил Чебан, добавив, что в последние дни патрульные составили несколько протоколов по данным фактам.

Кроме того, градоначальник отметил, что сотрудники муниципальный предприятий Exdrupo и "Ассоциации Зеленого хозяйства" продолжают работать в указанной зоне. И спешка в данном случае ни к чему, так как проект, по его словам, обязательно реализовать качественно, не допустив ошибок.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 31,2 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 31 миллион 245 тысяч 797. Из них 21 миллион 394 тысячи 593 человека выздоровели, 963 тысячи 693 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 856 тысяч 884). Следом идут Индия (5 миллионов 487 тысяч 580) и Бразилия (4 миллиона 558 тысяч 40).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 105 тысяч 48), Колумбия (770 тысяч 435), Перу (768 тысяч 895), Мексика (700 тысяч 580), Испания (671 тысяча 468), Южная Африка (661 тысяча 936) и Аргентина (640 тысяч 147).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 182 тысячи 900 зараженных, в Румынии - 113 тысяч 589, а в Молдове - 46 тысяч 796.

Позиция Венесуэлы по санкциям

Каракас считает агрессией новые санкции США против венесуэльского президента Николаса Мадуро, Вашингтон не может помешать стране выстраивать торговые и экономические отношения с Ираном, сообщил МИД Венесуэлы, пишет РИА Новости.

США в понедельник ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН".

"Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом новую агрессию со стороны правительства США, которое объявило без каких-либо оснований односторонние санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках непрерывной кампании агрессии против Ирана, Венесуэлы и против всей многосторонней системы ООН", - говорится в заявлении.

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