Пока все спали: Чебан о ремонте, ситуация с COVID-19 и позиция Венесуэлы

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Первый отремонтированный участок улицы Албишоара будет открыт, когда нанесут временную разметку и завершат работы по озеленению данной территории. Речь идет о части дороги между бульваром Ю.Гагарина и улицей Измаильская. Об этом во вторник сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"К сожалению, из-за отсутствия дорожной разметки водители нарушают регламент дорожного движения, особенно это касается скоростного режима", - отметил Чебан, добавив, что в последние дни патрульные составили несколько протоколов по данным фактам.
Кроме того, градоначальник отметил, что сотрудники муниципальный предприятий Exdrupo и "Ассоциации Зеленого хозяйства" продолжают работать в указанной зоне. И спешка в данном случае ни к чему, так как проект, по его словам, обязательно реализовать качественно, не допустив ошибок.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 31,2 миллиона человек.
К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 31 миллион 245 тысяч 797. Из них 21 миллион 394 тысячи 593 человека выздоровели, 963 тысячи 693 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 105 тысяч 48), Колумбия (770 тысяч 435), Перу (768 тысяч 895), Мексика (700 тысяч 580), Испания (671 тысяча 468), Южная Африка (661 тысяча 936) и Аргентина (640 тысяч 147).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 182 тысячи 900 зараженных, в Румынии - 113 тысяч 589, а в Молдове - 46 тысяч 796.
Позиция Венесуэлы по санкциям
Каракас считает агрессией новые санкции США против венесуэльского президента Николаса Мадуро, Вашингтон не может помешать стране выстраивать торговые и экономические отношения с Ираном, сообщил МИД Венесуэлы, пишет РИА Новости.
"Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом новую агрессию со стороны правительства США, которое объявило без каких-либо оснований односторонние санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках непрерывной кампании агрессии против Ирана, Венесуэлы и против всей многосторонней системы ООН", - говорится в заявлении.
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