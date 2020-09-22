Попытка №11: слезы убийцы Джона Леннона - Чепмен хочет на свободу

Марк Дэвид Чепмен отбывает наказание с 1980 года в тюрьме штата Нью-Йорк, в 2000-м он получил право подавать прошение о помиловании.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен, извинился перед вдовой музыканта спустя 40 лет. Это была его 11-я попытка выйти на свободу раньше срока, сообщают зарубежные СМИ.

Чепмен совершил преступление в 1980 году. Он выстрелил в бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона из револьвера пять раз возле его квартиры в Нью-Йорке на Манхэттене. На тот момент музыканту было 40 лет, убийце — 25. Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с правом досрочного выхода на свободу, но не ранее чем через 20 лет.

© AP Photo / Seth Wenig Пистолет, использованный Марком Дэвидом Чепменом для убийства Джона Леннона

На последнем заседании по УДО заключенный признался, что застрелил Джона Леннона "ради славы" из-за международной популярности своей жертвы.

"Я хотел стать таким же знаменитым как он. Признаю, что мой поступок был эгоистичным. Я сожалею о той боли, которую причинил Йоко Оно (вдова Леннона). У меня нет оправданий. Это было сделано для самоутверждения. Я думаю, что это самое страшное преступление, какое только может быть, — сделать что-то с невиновным человеком", — заявил Чепмен участникам комиссии.

Чепмен отметил, что не собирается жаловаться, если его оставят в тюрьме, но все же рассчитывает на второй шанс, поскольку стал верующим человеком.

Члены комиссии оставили приговор в силе.

"Ваш жестокий поступок причинил горе не только семье и бывшим членам группы, но и всему миру", — обосновали они свое решение.

Чепмен отбывает пожизненное заключение в нью-йоркской тюрьме и уже одиннадцать раз подавал прошения о досрочном освобождении, но их отклоняли. Следующее прошение он сможет подать через два года.

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