Названа дата большого заседания глав стран СНГ

В связи с применяемыми мерами безопасности в условиях пандемии COVID-19, совещание пройдет в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Заседания лидеров и министров иностранных дел стран-участниц Содружества Независимых Государств запланированы на 15 и 16 октября, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В связи с применяемыми мерами безопасности в условиях пандемии COVID-19, совещание пройдет по видеоконференции.

Основной темой обсуждения станет вопрос о процедуре подписания международных договоров на этих заседаниях.

Договоренность об этом была достигнута на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ, которое прошло 22 сентября в Минске. В нем приняли участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев (с использованием видеоконференцсвязи), его заместители и сотрудники Исполкома.

В ходе заседания были согласованы кандидатуры глав миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах президента Республики Таджикистан 11 октября и выборах президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года.

Миссию в Таджикистане возглавит председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев, а в Молдове – его первый заместитель Виктор Гуминский.

На заседании обсужден также ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Отмечена необходимость дальнейшей работы по устранению торговых барьеров между сторонами Договора, что должно послужить одним из важнейших условий экономического роста и развития взаимной торговли.

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