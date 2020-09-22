Президент России призвал мировое сообщество действовать сообща

Выступая на 75-й сессии Генассамблее ООН, Владимир Путин призвал Совбез организации учитывать интересы всех стран и опираться на принцип самого широкого согласия государств.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблее ООН призвал Совет безопасности ООН полнее учитывать интересы всех стран.

Российский лидер отметил, что ООН должна адаптироваться к нынешним реалиям.

"Происходящие изменения, конечно же, оказывают своё влияние на главный орган ООН — Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств", — сказал Путин.

Российский лидер призвал мировое сообщество действовать сообща, основываясь на принципах ООН, чтобы обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - сказал Путин.

Путин заявил, что ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов, а право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире.

"Право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", — подчеркнул он.

Также глава российского государства затронул ситуацию с пандемией.

"Мы все столкнулись с принципиально новым вызовом – пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств – всё это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков", - сказал президент.

По его словам, экспертам еще только предстоит в полной мере оценить масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. "Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия предлагает бесплатно предоставить препарат от коронавируса для вакцинации сотрудников ООН.

Особого внимания, по его словам, заслуживает также проблема кибербезопасности, поскольку цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам.

Обратился он и к российско-американским отношениям и назвал продление договора двух стран о стратегических наступательных вооружениях первоочередным вопросом. Кроме того, Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, резюмировал президент Владимир Путин.

Напомним, о регистрации в России первой вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По его словам, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19, а сама вакцина работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

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