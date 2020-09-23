Кот с человеческим лицом пугает пользователей сети - видео

Валькирия — очаровательный двухмесячный котенок породы мейн-кун стал очередной интернет-звездой. У этого котенка очень странная мордочка, удивительно напоминающая лицо человека.
Татьяна Расторгуева, которая живет в подмосковных Люберцах, хозяйка малыша, поделилась видео и несколькими изображениями Валькирии в Instagram. Люди сразу же влюбились в необычного котенка — а некоторые даже были испуганы не по-кошачьи внимательным и подвижным выражением его морды. "Жуть какая, мороз по коже", "Человек застрял в коте", — пишут они и прочат котенку карьеру в фильмах ужасов.
Не совсем ясно, что делает ее лицо таким "человеческим" — возможно, это особое строение лицевых костей черепа в сочетании с крошечными, но почти что мудрыми глазами. Взгляните на эту по-настоящему уникальную красоту из России на фотографиях чуть ниже.
#питомникмейнкунов Catsvill County — www.mcoon.ru Котенок девочка мейн кун, черный дым 🦋😻👍 в резерве для Наталии г. Череповец Reserve for Natalie Cherepovets Catsvill County`s Valkyrie born 01.05.2018 MCO. female. black smoke father — Catsvill County`s Vatican mother — Catsvill County`s Lusien http://en.mcoon.ru/kitten/1525176696_1525177310/ #мейнкункотята #мейнкун #mainecoon_feature #mainecoon #kitten
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