Кот с человеческим лицом пугает пользователей сети - видео

Пользователи интернета разделились на два лагеря — одних животное пугает, другие от него просто в восторге.

Валькирия — очаровательный двухмесячный котенок породы мейн-кун стал очередной интернет-звездой. У этого котенка очень странная мордочка, удивительно напоминающая лицо человека.

Татьяна Расторгуева, которая живет в подмосковных Люберцах, хозяйка малыша, поделилась видео и несколькими изображениями Валькирии в Instagram. Люди сразу же влюбились в необычного котенка — а некоторые даже были испуганы не по-кошачьи внимательным и подвижным выражением его морды. "Жуть какая, мороз по коже", "Человек застрял в коте", — пишут они и прочат котенку карьеру в фильмах ужасов.

Не совсем ясно, что делает ее лицо таким "человеческим" — возможно, это особое строение лицевых костей черепа в сочетании с крошечными, но почти что мудрыми глазами. Взгляните на эту по-настоящему уникальную красоту из России на фотографиях чуть ниже.

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