05:39 23 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.59
Поиск
Кошачья лапа на когтеточке

Кот с человеческим лицом пугает пользователей сети - видео

© Fotolia / Yimmyfoto
В мире
Получить короткую ссылку
31555292
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200923/20443817/kot-chelovecheskoe-lico-pugaet.html

Пользователи интернета разделились на два лагеря — одних животное пугает, другие от него просто в восторге.

Валькирия — очаровательный двухмесячный котенок породы мейн-кун стал очередной интернет-звездой. У этого котенка очень странная мордочка, удивительно напоминающая лицо человека.

Татьяна Расторгуева, которая живет в подмосковных Люберцах, хозяйка малыша, поделилась видео и несколькими изображениями Валькирии в Instagram. Люди сразу же влюбились в необычного котенка — а некоторые даже были испуганы не по-кошачьи внимательным и подвижным выражением его морды. "Жуть какая, мороз по коже", "Человек застрял в коте", — пишут они и прочат котенку карьеру в фильмах ужасов.

Не совсем ясно, что делает ее лицо таким "человеческим" — возможно, это особое строение лицевых костей черепа в сочетании с крошечными, но почти что мудрыми глазами. Взгляните на эту по-настоящему уникальную красоту из России на фотографиях чуть ниже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Кот-оракул Ахилл предстал перед публикой в форме российских футболистов
Пожарные спасли и реанимировали кота-погорельца в Волгограде
Теги:
Instagram, кошки, животные


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры
Молдавские полицейские получили новые автомобили.
Для лучшего несения службы: полицейские Молдовы получили новые машины - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться