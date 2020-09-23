Пока все спали: раскол в ЕС, призыв Москвы и 100 тысяч ковид-тестов для Молдовы

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КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Москва призывает Вашингтон воздержаться от развертывания новых ракетных систем. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - отметил Путин в своем обращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. © Sputnik / Михаил Климентьев Президент России призвал мировое сообщество действовать сообща

Российский лидер добавил, что Москва уже год соблюдает мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира. Однако США не реагирует на предложение РФ продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

"Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников. Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - сказал Путин.

Разногласия в Евросоюзе

План США по созданию так называемой коалиции против "Северного потока — 2" показывает, что европейские союзники Вашингтона не занимают единой позиции по отношению к газопроводу, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеется, что газопровод не будет достроен.

"Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом", - сказал немецкий парламентарий.

Он предупредил, что давление США на несогласных, скорее всего, будет возрастать.

Дефицита нет

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты РМ Виорика Думбрэвяну заявила, что для Молдовы в ближайшее время будут закуплены еще 100 тысяч тестов на COVID-19. По ее словам, это позволит тестировать большее количество граждан.

"Ранее на средства, выделенные Всемирном банком, мы приобрели 100 тысяч тестов на коронавирус. Планируем закупить еще столько же. Это позволит увеличить ежедневно количество проверок, с 3 тысячи до 5 тысячи", - уточнила министр в эфире одного из частных телеканалов.

Думбрэвяну сказала, что Молдова на данный момент не испытывает дефицита тест-систем на COVID, - сейчас их более 80 тысяч.

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