Пока все спали: Чебан о бюджете, ситуация с COVID-19, климатический саммит

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. За первые полгода в бюджет муниципия Кишинуэ поступили доходы в 2,19 миллиарда леев, а расходы составили 2,12 миллиарда леев. Об этом написал на своей странице столичный градоначальник Ион Чебан.

Таким образом, по его словам, сейчас профицит бюджета равен 0,07 миллиарда леев.

"Основной фактор, повлиявший на доходы в указанный период, - пандемия COVID-19, которая негативно сказалась на предпринимательской среде", - отметил Чебан, пояснив, что в указанный период и расходы не так быстро росли.

При этом, подчеркнул примар, все зарплаты и соцпособия были выплачены в установленные сроки и в полном объеме.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 31,8 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 31 миллион 779 тысяч 835. Из них 21 миллион 890 тысяч 442 человека выздоровели, 975 тысяч 104 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 933 тысячи 548). Следом идут Индия (5 миллионов 646 тысяч 10) и Бразилия (4 миллиона 591 тысяча 364).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 117 тысяч 487), Колумбия (784 тысячи 268), Перу (776 тысяч 546), Мексика (710 тысяч 49), Испания (693 тысячи 556), Южная Африка (665 тысяч 188) и Аргентина (664 тысячи 799).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 189 тысяч 488 зараженных, в Румынии - 116 тысяч 415, а в Молдове - 48 тысяч 232.

Климатический саммит

Генсек ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут 12 декабря климатический саммит, говорится в сообщении от офиса генерального секретаря, пишет РИА Новости. Планы собрать самых амбициозных мировых лидеров в области климата 12 декабря – в 5-ю годовщину Парижского соглашения - будут представлены в ООН.

"Чрезвычайная климатическая ситуация полностью накрыла нас, и мы не можем тратить время впустую. Ответ на наш экзистенциальный кризис - это быстрые, решительные, более активные действия и солидарность между странами", - сказал Гутерреш, слова которого приводятся в сообщении.

В нем сказано, что, согласно последним данным, концентрация парниковых газов достигает рекордных уровней из-за беспрецедентных лесных пожаров, ураганов, загрязнения воздуха, засух и наводнений.

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