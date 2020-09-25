Пока все спали: ситуация с COVID-19, новый список санкций и Суперкубок УЕФА

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КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 32,1 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 32 миллиона 141 тысяча 225. Из них 22 миллиона 151 тысяча 303 человека выздоровели, 981 тысяча 808 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 977 тысячи 658). Следом идут Индия (5 миллионов 732 тысячи 518) и Бразилия (4 миллиона 657 тысяч 702).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 123 тысячи 976), Колумбия (790 тысячи 823), Перу (782 тысячи 695), Мексика (715 тысяч 457), Испания (704 тысячи 209), Южная Африка (678 тысяч 266) и Аргентина (667 тысяч 49).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 192 тысячи 966 зараженных, в Румынии - 118 тысяч 54, а в Молдове - 48 тысяч 953.

Новый список санкций

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России за Украину, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Он пояснил, что в повестке комитета постпредов стран ЕС на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках действующих ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Источник добавил, что для утверждения нового списка может быть запущена письменная процедура.

Обладатель Суперкубка УЕФА

Немецкая "Бавария" в дополнительное время одержала победу над испанской "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов. Голы у "Баварии" забили Леон Горетцка (34-я минута) и Хави Мартинес (104-я). В составе "Севильи" отличился Лукас Окампос (13-я, с пенальти).

Матч проходил со зрителями. Трибуны стадиона "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч человек, разрешено было заполнить не более чем на 30% от полной загрузки арены. До игры сообщалось, что на матч продано 15,5 тысячи билетов.

"Бавария" завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз.

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