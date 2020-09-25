Пока все спали: ситуация с COVID-19, новый список санкций и Суперкубок УЕФА

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 32,1 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (6 миллионов 977 тысячи 658). Следом идут Индия (5 миллионов 732 тысячи 518) и Бразилия (4 миллиона 657 тысяч 702).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 123 тысячи 976), Колумбия (790 тысячи 823), Перу (782 тысячи 695), Мексика (715 тысяч 457), Испания (704 тысячи 209), Южная Африка (678 тысяч 266) и Аргентина (667 тысяч 49).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 192 тысячи 966 зараженных, в Румынии - 118 тысяч 54, а в Молдове - 48 тысяч 953.
Новый список санкцийРИА Новости источник в ЕС.
Он пояснил, что в повестке комитета постпредов стран ЕС на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках действующих ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Источник добавил, что для утверждения нового списка может быть запущена письменная процедура.
Обладатель Суперкубка УЕФА
Немецкая "Бавария" в дополнительное время одержала победу над испанской "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА.
Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов. Голы у "Баварии" забили Леон Горетцка (34-я минута) и Хави Мартинес (104-я). В составе "Севильи" отличился Лукас Окампос (13-я, с пенальти).
Матч проходил со зрителями. Трибуны стадиона "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч человек, разрешено было заполнить не более чем на 30% от полной загрузки арены. До игры сообщалось, что на матч продано 15,5 тысячи билетов.
"Бавария" завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз.
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