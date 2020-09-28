Пока все спали: жертвы Covid-19, заявление генсека ООН, страхи Помпео

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Более миллиона человек по всему миру умерли во время эпидемии коронавируса. США, Бразилия и Индия находятся в тройке лидеров по смертности. Такая печальная статистика приводится на портале Worldometers, который собирает данные, основываясь на официальных сообщениях государств.

В США число жертв коронавируса составляет более 200 тысяч человек. В Бразилии вирус убил более 140 тысяч местных жителей. В Индии погибло почти 95 тысяч.

Сейчас во многих европейских странах регистрируют сезонный подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Среди них Италия и Испания. Власти уже ввели новые ограничительные меры.

По данным Минздрава Молдовы, на 27 сентября, за сутки подтвержден 341 новый случай инфицирования COVID-19,

Скончались в воскресенье еще 8 граждан страны. У всех были сопутствующие хронические патологии. Общее число погибших от осложнений на фоне инфекции —1287.

Выписаны из стационаров еще 402 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 37 842.

Призыв ООН к диалогу

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван к диалогу и немедленно прекратить бои. Как отмечается в комментарии официального представителя Генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика, Гутерреш свяжется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с последней эскалацией в зоне Нагорного Карабаха.

Сообщается, что генсек ООН крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Чем Китай мешает Помпео?

Глава госдепартамента Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что Китай является главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах.По его словам, "Коммунистическая партия Китая смогла проникнуть в США способами, которые ранее не использовал никто, в том числе и Россия". Помпео также считает, что Пекин стремится к наращиванию влияния и силы на Ближнем Востоке, так как зависит от поставок энергоносителей из этого региона. При этом глава госдепа добавил, что Вашингтон противодействует Китаю в этом вопросе.