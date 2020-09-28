Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится выдающимися учеными, конструкторами, рабочими, инженерами, которые стояли у истоков советского атомного проекта

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Россия продолжит укреплять потенциал своей атомной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности.

"В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии", - сказал он в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер подчеркнул, что Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме.

"Потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия гордится выдающимися учеными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта

"Они сделали, казалось бы, невозможное - в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль, страна получила ядерное оружие. А это означало главное - покачнувшийся было стратегический баланс восстановлен, безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной. Мир, национальная безопасность державы гарантированы на десятилетия вперед", - отметил глава государства.

Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы. "Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе", - подчеркнул президент.

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