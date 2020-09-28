СМИ не удивились, почему Навального тайно посещала канцлер Германии

Еженедельник Spiegel пишет, что визит Ангелы Меркель в клинику Шарите, где лежал Навальный, проходил в условиях строжайшей секретности.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Spiegel, канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской Charite", - говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что данный факт подчёркивает "солидарность правительства ФРГ с Навальным".

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия говорит несуразные вещи в ответ на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

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