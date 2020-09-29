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Михаил Горбачев, архивное фото

Какой совет дал Михаил Горбачев будущему президенту США

© Sputnik / Alexander Vilf
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200929/31840551/Kakoy-sovet-dal-Gorbachev-buduschemu-prezidentu-SShA.html

Бывший советский лидер Михаил Горбачев выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон должны пойти на контакт, он призвал победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, передает РИА Новости, цитируя издание Times.

"Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", – заявил Горбачев в интервью Times.

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Он считает, что лидеры двух держав должны провести "второй Рейкьявик", когда СССР и США  заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Вашингтон вышел из этого соглашения в прошлом году. Горбачев выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля. При этом он отметил, что отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас.

"Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом", — подчеркнул экс-президент СССР. 

Ракетный комплекс Искандер-М, фото из архива.
© Sputnik / Vitaly Ankov
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года. Ранее в МИД России допустили возможность продления СНВ-3 на срок менее пяти лет.

В конце лета в американских СМИ появилась информация, что президент Дональд Трамп изъявил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США. Однако администрация Белого дома сообщила журналистам, что у Трампа до ноября встречи не запланированы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что пока не планируется таких переговоров. Но уточнил, что при необходимости может быть согласован телефонный разговор президентов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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