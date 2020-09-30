Пока все спали: тариф на газ, Шойгу об успехе России, сбой в Instagram

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Moldovagaz подала заявку в Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)на снижение тарифа на газ с 1 октября в связи с уменьшением закупочной цены газа до 100 долларов за тысячу кубометров.

Совет директоров Агентства заверил, что рассмотрит заявку в ближайшее время в строгом соответствии с законодательством. Информация об этом размещена на сайте НАРЭ. В Агентстве сообщили, что приступили к проверке корректности планирования объемов импортируемого природного газа, закупочной цены, применения обменного курса. Изучат ситуацию, чтобы исключить перекрестное субсидирование между категориями потребителей. Проверят также правильное применение механизма взыскания тарифных отклонений и основных параметров обновления стоимости; исключение ошибок расчета.

Укрепление авторитета

Операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности Вооружённых сил России, готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии. Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года.

Шойгу уточнил, что десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

"К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолета и 16 вертолетов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций", - говорится в статье министра в газете "Красная звезда".

Шойгу также отметил, что в результате этой кампании была уничтожена международная террористическая организация "Исламского государства" в Сирии перестала существовать.

"Главное - ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения", - сказал Шойгу.

Ни один террорист не проник в Россию, - добавил министр.

Операция, подчеркнул он, укрепила авторитет России, усилило международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать страну.

Инстаграм забарахлил

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел во вторник поздно вечером.

О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Бразилии, Нидерландов, Германии, Польши, Италии. Жалобы также зафиксированы от пользователей из России: больше всего сбоев отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 25% - с входом, 16% - с работой веб-сайта.

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