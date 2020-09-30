В России рассказали, когда иностранные студенты вернутся на учебу

Допуск иностранных студентов к очному обучению в российских вузах зависит от снятия ограничений на въезд в страну

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч иностранных студентов (в том числе и из Молдовы) из-за пандемии пока не смогли приехать в Россию для обучения в вузах.

"Допуск иностранных студентов к очному обучению в РФ зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день сняты ограничения на въезд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Корея", - говорится в сообщении.

В понедельник состоялся разговор президентов России и Молдовы. Как отметил глава республики Игорь Додон, он попросил Владимира Путина разрешить молдавским студентам, обучающимся в РФ, прибыть к месту учебы. Также Кишинев рассчитывает, что Москва рассмотрит в ближайшее возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

По итогам переговоров, президенты пришли к соглашению о том, что по всем этим и другим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами России и Молдовы.

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