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Иностранные студенты. Иллюстративное фото

В России рассказали, когда иностранные студенты вернутся на учебу

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200930/31856620/V-Rossii-rasskazali-kogda-inostrannye-studenty-vernutsya-na-uchebu.html

Допуск иностранных студентов к очному обучению в российских вузах зависит от снятия ограничений на въезд в страну

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Ранее сообщалось, что  более 100 тысяч иностранных студентов (в том числе и из Молдовы)  из-за пандемии пока не смогли приехать в Россию для обучения в вузах.

"Допуск иностранных студентов к очному обучению в РФ зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день сняты ограничения на въезд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Корея", - говорится в сообщении.

Эти книги гимназии подарило Посольство России в Молдове.
© Sputnik / Николай Костыркин
Как Россия помогает школам в соседних странах
В понедельник состоялся разговор президентов России и Молдовы. Как отметил глава республики Игорь Додон, он попросил Владимира Путина разрешить молдавским студентам, обучающимся в РФ, прибыть к месту учебы. Также Кишинев рассчитывает, что Москва рассмотрит в ближайшее возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

По итогам переговоров, президенты пришли к соглашению о том, что по всем этим и другим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами России и Молдовы.

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