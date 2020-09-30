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Совет Безопасности ООН. Архивное фото.

Без предварительных условий: совбез ООН призвал Ереван и Баку к диалогу

© AP Photo / Mary Altaffer
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200930/31856689/Bez-predvaritelnykh-usloviy-sovbez-OON-prizval-Erevan-i-Baku-k-dialogu.html

Совет безопасности ООН выступил с заявлением в связи с резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Члены Совета безопасности высказались в поддержку призыва генсека ООН немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам без отлагательств​​​. В совбезе выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

"Они (члены Совбеза - ред.) строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей", - заявил председатель Совбеза ООН Абду Абарри, которого цитирует РИА Новости.

Авиашоу самолетов F-16 и F-5 пилотажной группы SOLOTÜRK и Türk Yıldızları ВВС Турции в Баку.
© Sputnik / Murad Orujov
Ереван: турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Абарри заявил журналистам, что СБ ООН сделает все, что в его силах, чтобы разрядить обстановку в зоне Карабахского конфликта.

"Мы сделаем все, что можем сделать в качестве членов Совета Безопасности, чтобы урегулировать ситуацию. Если потребуется, мы поговорим с представителями Армении и Азербайджана, чтобы помочь им найти общий язык здесь, в Нью-Йорке, и на месте событий", - сказал Абарри.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в Анкаре и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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