Пока все спали: пропавший подросток, ситуация с COVID-19, успех России в ЛЧ

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КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Пропавшего подростка из Фалештского района нашли мертвым на обочине дороги между населенными пунктами Катранык и Глинжены. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

В среду полиция попросила помощи населения в поисках 15-летнего молодого человека, который 25 сентября в 19.00 вышел из дома и не вернулся. Об исчезновении юноши в правоохранительные органы сообщили лишь 29 сентября.

"Пятнадцатилетнего юношу нашли, но, к сожалению, мертвым... Причины смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в Генинспекторате полиции.

Тело обнаружили на обочине дороги между населенными пунктами Катранык и Глинжены в четверг около 18.00. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 33,9 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 33 миллиона 881 тысячу 272. Из них 23 миллиона 551 тысяча 788 человек выздоровели, миллион 12 тысяч 980 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 233 тысячи 42). Следом идут Индия (6 миллионов 225 тысяч 763) и Бразилия (4 миллиона 810 тысяч 935).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 170 тысяч 799), Колумбия (829 тысяч 679), Перу (811 тысяч 768), Испания (769 тысяч 188), Аргентина (751 тысяча 1), Мексика (743 тысячи 216) и Южная Африка (674 тысячи 339).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 214 тысяч 446 зараженных, в Румынии - 127 тысяч 572, а в Молдове - 53 тысячи 42.

Заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность, чтобы от имени лидеров Минской группы вышло заявление в пользу прекращении эскалации в Карабахе, начале диалога, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Три российских клуба в Лиге чемпионов

ФК "Краснодар" обыграл греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории сыграет в групповой стадии турнира.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. В составе "Краснодара" гол забили Реми Кабелла (78-й), еще один мяч в воротах ПАОКа оказался в результате автогола Янниса Михаилидиса (73). У проигравших отличился Омар Эль-Каддури (77).

Впервые в российской истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три клуба. Кроме "Краснодара" это петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

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