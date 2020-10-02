Пока все спали: Трамп инфицирован COVID-19, ситуация в мире

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию.
"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в Twitter.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Президент США Дональд Трамп может выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус, заявил его лечащий врач Шон Конли.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 34,2 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 277 тысяч 759). Следом идут Индия (6 миллионов 312 тысяч 584) и Бразилия (4 миллиона 847 тысяч 92).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 179 тысяч 634), Колумбия (835 тысяч 339), Перу (814 тысяч 829), Испания (778 тысяч 607), Аргентина (765 тысяч 2), Мексика (748 тысяч 315) и Южная Африка (676 тысяч 84).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 218 тысяч 625 зараженных, в Румынии - 129 тысяч 658, а в Молдове - 54 тысячи 64.
Ситуация в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявляет об ожесточенных боях в Карабахе утром в пятницу, армия страны заняла ряд стратегических высот на линии соприкосновения, пишет РИА Новости.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
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