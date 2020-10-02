Пока все спали: Трамп инфицирован COVID-19, ситуация в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию.

"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Президент США Дональд Трамп может выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус, заявил его лечащий врач Шон Конли.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 34,2 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 34 миллиона 205 тысяч 755. Из них 23 миллиона 778 тысяч 779 человек выздоровели, миллион 21 тысяча 763 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 277 тысяч 759). Следом идут Индия (6 миллионов 312 тысяч 584) и Бразилия (4 миллиона 847 тысяч 92).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 179 тысяч 634), Колумбия (835 тысяч 339), Перу (814 тысяч 829), Испания (778 тысяч 607), Аргентина (765 тысяч 2), Мексика (748 тысяч 315) и Южная Африка (676 тысяч 84).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 218 тысяч 625 зараженных, в Румынии - 129 тысяч 658, а в Молдове - 54 тысячи 64.

Ситуация в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет об ожесточенных боях в Карабахе утром в пятницу, армия страны заняла ряд стратегических высот на линии соприкосновения, пишет РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении в Карабахе самолета и беспилотника ВВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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