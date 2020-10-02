Богатые и красивые: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

В списке богатых красавиц красуются Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Виола Дэвис и многие другие.

КИШИНЕВ 2 окт — Sputnik. Forbes опубликовал имена самых высокооплачиваемых актрис мира. В основу рейтинга легли данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с отраслевыми инсайдерами.

При подсчетах учитывались доходы за год. Всего десять участниц списка суммарно заработали 254 миллиона долларов. Отмечается, что это на 20 процентов ниже, чем год назад. Всего в рейтинг вошли 10 актрис.

Итак, список возглавила звезда сериала Modern Family, колумбийско-американская актриса и модель София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов.

Вторую строчку заняла Анджелина Джоли, заработавшая 35,5 миллиона долларов. К слову, она одна из немногих, кто получил большую часть дохода не от стриминговых сервисов и телевидения, а от традиционного кинематографа.

Третье место у израильской актрисы Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов доходов - бывшая модель, наиболее известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а также серии фильмов "Форсаж".

В рейтинг Forbes также вошли американская актриса Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova