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Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати, приглашённых государств и международных организаций в Осаке.

Пока все спали: приговор Трампу, смерть русского шансонье и "граница на замке"

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Президента США Дональда Трампа заочно осудили в Йемене, где проходил суд по делу об авиаударе по мирным жителям

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В Йемене приговорили к высшей мере наказания президента США Дональда Трампа. Как сообщает  Йеменское информационное агентство, решение вынес уголовный суд первой инстанции провинции Саада.

Йеменский суд приговорил заочно к смертной казни десять человек: кроме Трампа в список попали король Саудовской Аравии Сальман бин Абдул-Азиз и его сын, наследный принц Мухаммед бин Салман.

Из представителей США в список осужденных попали отставные министр обороны США Джеймс Мэттис и генерал ВВС США Шварц Нортон.

Супруги Дональд и Меланья Трамп.
© REUTERS / Tom Brenner
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Согласно решению суда, обвиняемые обязаны выплатить семьям погибших 10 миллионов долларов.

Напомним, 9 августа 2018 года в городе Дахьян автобус с детьми попал под авиаудар истребителей поддерживаемого США режима Аль Сауда. В результате погибли 55 детей, были ранены еще 77 человек.

Самому Трампу сейчас нездоровится и в Белом доме: издание Vanity Fair сообщило в пятницу вечером, что состояние заразившегося коронавирусом президента США ухудшилось, у него появились кашель и температура. Издание отмечает, что информацию сообщили двое республиканцев, которые находятся "в тесном контакте с Белым домом".

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила журналистам, что у президента наблюдаются "мягкие симптомы" коронавируса. Она добавила, что глава государства "напряженно работает": в частности, он провел телефонный разговор с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом.

Лечащий врач Трампа Шон Конли в свою очередь рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса. Хозяин Белого дома также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Конли добавил, что у жены президента Меланьи наблюдаются лишь "мягкий кашель и головная боль".

Временно нельзя

Любое пассажирское сообщение с Российской Федерацией вновь приостановлено на неопределенный срок. Это связано с пандемией, пояснили в посольстве Молдовы в Российской Федерации. Запрет касается воздушных, наземных и железнодорожных перевозок.

Всеволод Сергеевич Гаврилов
© Photo : Youtube / Киноконцерн "Мосфильм"
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В случае острой необходимости возвращения домой граждане Молдовы могут обращаться за информацией по телефону "горячей линии" посольства +7 (929) 964-90-79. Также рекомендуется соблюдать все меры, предписанные периодом пандемии - носить защитные средства (маски, перчатки), а еще -  необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Не стало Александра Кальянова

На 74-м году жизни умер советский, российский певец, актер, автор песен и продюсер Александр Кальянов.

Об этом в своем Instagram сообщила популярная российская эстрадная исполнительница и композитор Алла Пугачева.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", - написала Пугачева.

Дебютом Александра Кальянова на телевидении стало его исполнение песни "Старое кафе" в 1988 году на "Рождественских встречах" Пугачевой. После этой песни музыканта узнала и полюбила вся страна.

Начинал Кальянов как радиоинженер по музыкальным инструментам, на его счету - ряд изобретений. Долгое время был звукорежиссером, саунд-продюсером многих российских коллективов и артистов эстрады. Пугачева и композитор Игорь Николаев расслышали необычный тембр голоса у Александра. Николаев сочинил для него первые песни. Кальянов первый свой магнитоальбом выпустил еще в 84-м.

 В 90-х гастролировал по России и США. В 2000-е годы уже сформировавшийся артист получает ряд наград от ведущих музыкальных премий страны.

Неоднократно Александр Кальянов становится лауреатом "Шансона года". В 2012 году Александр Кальянов получил статус Легенды Русского Шансона.

 

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