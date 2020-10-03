За что в Германии поблагодарили Горбачева и Буша-старшего

Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства, 30 октября 1990 года прекратили государственные институты ГДР . Историки считают объединение страны концом холодной войны.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В Германии поблагодарили бывшего лидера СССР Михаила Горбачева и 41-го президента США Джорджа Буша-старшего за содействие в объединении страны.

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) от фракции "Свободная демократическая партия" (FDP) отметил в комментарии РИА Новости, что воссоединение Германии было бы немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой: СССР, США, Великобритании и Франции.

"Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий", - заявил Кубики.

Boris Babanov Жители Берлина празднуют объединение Германии

Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), армия и флот были распущены, страна прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (также Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.

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