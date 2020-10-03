Путин назвал объединение Германии важным событием европейской истории

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Лидер России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к открытому диалогу и тесному сотрудничеству с Берлином. Это отмечается в телеграмме, направленной лидеру ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель по случаю Дня Германского единства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. <…> Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — отмечается в сообщении.

Германия в субботу, 3 октября, в 30-й раз отмечает национальный праздник — День германского единства. В полночь 3 октября 1990 года остановили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), которая прекратила свое существование. Территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года.

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