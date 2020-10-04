Пока все спали: сбой в Telegram, беседа Меркель с Пашиняном, коварный COVID

Мессенджер Telegram едва не рухнул, американские ученые обнаружили удивительные новый синдром при COVID-19, Ангела Меркель обсудила вместе с Николом Пашиняном тему конфликта в Нагорном Карабахе. Подробности в нашем утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Коронавирус не хочет сдаваться. Более того, он оказался весьма коварным.Медики из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с коронавирусом.

"С июня 2020 года у взрослых пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружен мультисистемный воспалительный синдром (MIS-A)", — говорится в отчете исследования.

Отмечается, что ранее похожий синдром наблюдался только у детей и подростков, перенесших COVID-19. Он проявляется в проблемах с сердцем и желудочно-кишечным трактом. У некоторых пациентов наблюдались также дерматологические и неврологические нарушения. Двое пациентов с этим синдромом умерли.

Медики подробно описали 16 случаев проявления MIS-A у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. Двое из инфицированных скончались.

Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.

Ученые отмечают, что MIS-A проявился у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Поэтому, отмечают в CDC, нельзя точно сказать, является ли синдром MIS-A проявлением тяжелой формы коронавирусной болезни или это "постинфекционный процесс".

Недавно стало известно, что ученые открыли способность витамина D снижать риск тяжелой формы COVID-19. Спeциалисты взяли oбразцы крoви у 235 пaциентов в мoмент их пoступления в бoльницу и измeрили сoдержание 25-гидрoксивитамина D в сывoротке — маркeра урoвня витаминa D.

Затем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — потерю сознание, затрудненное дыхание и гипоксию. После этого исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем. Выяснилось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

Сколько больных COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели.

В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 55 888 (по данным на вечер 3 октября).

Всего выздоровевших на данный момент - 40 475 человек.

Зафиксированы еще 9 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1353.

Призыв прекращения огня

Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с главой правительства Армении Николом Пашиняном провели беседу на тему конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, канцлер ФРГ подчеркнула необходимость прекращения огня и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября. В пресс-службе уточнили, что это вторая за несколько дней беседа премьер-министра Армении с лидером Германии.

Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Telegram застопорился, но снова пошел

В работе популярного мессенджера произошел сбой, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Сейчас сбоя работы не наблюдается.

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