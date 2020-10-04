Меркель высказалась по заявлению Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалось обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, Меркель выразила обеспокоенность из-за продолжающихся столкновений, а также роста числа жертв.
"Она (Меркель) подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", — цитирует Деммер РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин, глава Белого дома США Дональд Трамп, а также французский лидер Франции Эммануэль Макрон осудили в своем совместном заявлении эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никола Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. В Москве ответили, что "миротворцы могут входить только с согласия двух сторон".
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Россия призывала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Такой же позиции придерживаются Китай, США, Франция, Германия и другие страны Европы. При этом Турция и Афганистан решили поддержать в конфликте Азербайджан.
Согласно последним данным, стороны сообщают о сотнях раненых и погибших.
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