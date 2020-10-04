Меркель высказалась по заявлению Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Ангела Меркель выразила обеспокоенность из-за продолжающихся столкновений, а также роста числа жертв в зоне конфликта.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалось обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, Меркель выразила обеспокоенность из-за продолжающихся столкновений, а также роста числа жертв.

"Она (Меркель) подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", — цитирует Деммер РИА Новости.

Деммер также уточнила, что Меркель выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших из зоны боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин, глава Белого дома США Дональд Трамп, а также французский лидер Франции Эммануэль Макрон осудили в своем совместном заявлении эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никола Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. В Москве ответили, что "миротворцы могут входить только с согласия двух сторон".

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Россия призывала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Такой же позиции придерживаются Китай, США, Франция, Германия и другие страны Европы. При этом Турция и Афганистан решили поддержать в конфликте Азербайджан.

Согласно последним данным, стороны сообщают о сотнях раненых и погибших.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova