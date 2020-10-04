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В Кыргызстане проходят парламентские выборы

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Sputnik Молдова
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Голосование проходит в условиях пандемии коронавируса, избирателям, у которых фиксируется повышенная температура, рекомендуют приходить на участки после 18.00 по местному времени. Они проголосуют в отдельных кабинах.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. В Кыргызстане выбирают парламент республики, работают  2 430 избирательных участков в стране, еще 45 работают за рубежом. На 120 мест в законодательном собрании претендуют 16 партий, передает Sputnik Кыргызстан.

Отмечается, что в списки избирателей включены 3 миллиона 523 тысячи 554 человека. Партии выдвинули 1 957 кандидатов, 57 человек по различным причинам были сняты с предвыборной гонки.

Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, спикер парламента Дастанбек Джумабеков отдали свои голоса в столице Бишкеке.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная обсудила сотрудничество РМ с Белоруссией, Киргизией и Арменией

Партиям предстоит преодолеть 7-процентный барьер голосов, а также барьер в 0,7 процента в каждой из семи областей и в двух крупнейших городах – Бишкеке и Оше. 

Первые предварительные итоги станут известны вечером 4 октября. По словам главы ЦИК, благодаря автоматическим считывающим урнам итоги с 86 процентов участков будут в комиссии уже через два часа после окончания голосования - к 22:00 (19:00 по кишиневскому времени).

Голосование проходит в условиях пандемии коронавируса, поэтому на участках организованы медпункты и дежурят "скорые", избирателям выдают маски и перчатки. Гражданам, у которых фиксируется повышенная температура, рекомендуют приходить на участки после 18.00 по местному времени. Для них организовали отдельные кабины для голосования.

Sputnik Кыргызстан следит за ходом выборов и ведет онлайн-трансляцию.

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