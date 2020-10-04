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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Лавров заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Карабахе

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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Sputnik Молдова
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Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с ростом жертв среди мирных жителей в зоне конфликта, а также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

КИШИЕНВ, 4 окт - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. В частности, была отмечена необходимость скорейшего прекращения огня.

"Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Нагорный Карабах. НКР
razm.info
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Во внешнеполитическом ведомстве России также выразили озабоченность ростом жертв среди мирного населения.

Как ранее писал Sputnik, лидеры России, Франции и США приняли совместное заявление по ситуации в Нагороном Карабахе.Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а также возобновить переговоры. К этому призыву присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

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