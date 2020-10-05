Пока все спали: хроника COVID-19, смерть дизайнера и "гость" в Черном море

В университете Джонса Хопкинса пересчитали больных коронавирусом во всем мире, Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, в Париже из-за осложнений от COVID-19 умер 81-летний модельер Кэндзо Такада. Подробности в нашем обзоре.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 35 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 35 008 447. Скончались 1 034 818 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 24,3 миллиона заболевших.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

В Молдове, по данным на 4 октября, было зафиксировано инфицирований 56 579 случаев COVID-19. За сутки

лабораторным путем подтвержден 691 новый случай инфицирования.

В тяжелом состоянии находятся 722 пациента (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 480 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 40 955 человек.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1366. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Что делает британский миноносец в Черном море

Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем.

Российские военные в середине сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Так, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.

Также, по его словам, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".

По его словам, НАТО нарастило в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.

Дизайн без Кэндзо

Коронавирус унес жизнь японского модельера. В воскресенье вечером во французской больнмце умер основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада, сообщает издание Daily Express.

© REUTERS / Enrique Marcarian Японский модельер Кендзо Такада

Такада родился в 1939 году в уезде Кандзаки префектуры Хёго, Япония, Он переехал в Париж в 1965 году, а в 1970-м создал свой бренд и открыл первый бутик. Сейчас эта торговая марка мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров и парфюмерии принадлежит компании LVMH.

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