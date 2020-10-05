08:19 05 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.92
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск

Стало известно, сколько партий прошли в парламент Кыргызстана

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31914631.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201005/31914642/Stalo-izvestno-skolko-partiy-proshli-v-parlament-Kyrgyzstana.html

Вместе с тем ЦИК Кыргызстана заявил, что число партий, проходящих в парламент, может измениться.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik.  В Кыргызстане в воскресенье прошли парламентские выборы. За места в Жогорку Кенеше боролись 16 политических партий. Согласно предварительным итогам, семипроцентный барьер преодолели четыре из них: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан", передает Sputnik Кыргызстан.

За 120 парламентских мест на нынешних выборах боролись 1957 кандидатов. Согласно данным, полученным с 97,5% участков, в парламент Кыргызстана прошли четыре партии.

Согласно информации ЦИК, у "Биримдика" 24,44%, у "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") - 23,95, у партии "Кыргызстан" - 8,78%, у "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") 7,09%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер.
Юрточная деревня в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus.
По следам кочевников. В Молдове появилась юрточная деревня – фото
16

Между тем ЦИК Кыргызстана заявил, что число партий, проходящих в парламент, может измениться. Согласно законодательству Кыргызстана, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%.

В понедельник, судя по заявлениям отдельных политиков, в стране ожидается митинг недовольных результатами голосования.

О ситуации после выборов в Кыргызстане —  в онлайн-репортаже>>>  коллег.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Pictura murală Buiucani
Настенная роспись Буюкань - от спортивных мотивов до рок-легенд - фото
Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться