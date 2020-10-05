Стало известно, сколько партий прошли в парламент Кыргызстана

Вместе с тем ЦИК Кыргызстана заявил, что число партий, проходящих в парламент, может измениться.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В Кыргызстане в воскресенье прошли парламентские выборы. За места в Жогорку Кенеше боролись 16 политических партий. Согласно предварительным итогам, семипроцентный барьер преодолели четыре из них: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан", передает Sputnik Кыргызстан.

За 120 парламентских мест на нынешних выборах боролись 1957 кандидатов. Согласно данным, полученным с 97,5% участков, в парламент Кыргызстана прошли четыре партии.

Согласно информации ЦИК, у "Биримдика" 24,44%, у "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") - 23,95, у партии "Кыргызстан" - 8,78%, у "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") 7,09%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер. © Sputnik / Mihai Caraus. По следам кочевников. В Молдове появилась юрточная деревня – фото 16

Между тем ЦИК Кыргызстана заявил, что число партий, проходящих в парламент, может измениться. Согласно законодательству Кыргызстана, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%.

В понедельник, судя по заявлениям отдельных политиков, в стране ожидается митинг недовольных результатами голосования.

О ситуации после выборов в Кыргызстане — в онлайн-репортаже>>> коллег.

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