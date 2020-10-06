Путин потребовал остановить противостояние в Нагорном Карабахе

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий", — указано в сообщении.
Стороны обратили внимание на масштабный характер конфликта в Нагорном Карабахе и потери со стороны Азербайджана и Армении как среди военных, так и мирного населения.
Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Пашиняном прошел по инициативе Армении. С начала конфликта в Нагорном Карабахе переговоры стали четвертыми.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту.
По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы устроила армянская сторона, а азербайджанские силы провели контрнаступательную операцию. В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Россия потребовала немедленно прекратить огонь и перейти Баку и Еревану к мирному диалогу. Позицию Москвы поддержали Китай, США, страны Европы, также НАТО, ООН, ОБСЕ и другие международные организации.
При этом Турция и Афганистан приняли сторону Азербайджана в конфликте.
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