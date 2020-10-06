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Путин потребовал остановить противостояние в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik Молдова
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Телефонный разговор двух лидеров, сообщили в Кремле, состоялся по инициативе Армении, нынешние переговоры стали четвертыми с начала конфликта в Нагорном Карабахе.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий", — указано в сообщении.

Стороны обратили внимание на масштабный характер конфликта в Нагорном Карабахе и потери со стороны Азербайджана и Армении как среди военных, так и мирного населения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Лавров заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Карабахе

Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Пашиняном прошел по инициативе Армении. С начала конфликта в Нагорном Карабахе переговоры стали четвертыми.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту.

По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы устроила армянская сторона, а азербайджанские силы провели контрнаступательную операцию. В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Россия потребовала немедленно прекратить огонь и перейти Баку и Еревану к мирному диалогу. Позицию Москвы поддержали Китай, США, страны Европы, также НАТО, ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

При этом Турция и Афганистан приняли сторону Азербайджана в конфликте.

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