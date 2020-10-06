Заболевший коронавирусом Дональд Трамп вернулся в Белый дом

После выписки из больницы Трамп заявил, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что нельзя позволить новой инфекции доминировать над собой.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп покинул клинику, где три дня лечился от COVID-10, сообщает РИА Новости.

Вертолет Трампа взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Чета Трамп у президентского вертолета. Архивное фото

Американский лидер, вернувшись в Белый дом объявил, что чувствует себя хорошо.

"Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет. Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире... а вакцины будут очень скоро", – заверил Трамп.

Президента США на минувшей неделе доставили в больницу с коронавирусом. Он находился в военном госпитале в предместье Вашингтона.

Соединенные Штаты Америки остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, в стране зарегистрировано свыше 7 миллионов случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Всего в мире заразились более 35 миллионов человек, свыше миллиона из них умерли.

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