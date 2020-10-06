Запад не стал выслушивать экс-главу ОЗХО в СБ ООН, боясь разоблачения

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Представители западных стран, не позволившие выступить в СБ ООН первому главе ОЗХО Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

В понедельник в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе Россия хотела предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против того, чтобы Бустани выступил в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

В итоге заявление Бустани зачитал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда я говорил от лица РФ, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН - и это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", - сказал он.

По его словам, произошедшее в понедельник является прецедентом.

"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", - подчеркнул постпред.

На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание СБ ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами САР, а "выводы, отраженные в докладе… по Думе, могут не отражать реальную ситуацию".

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор ОЗХО Жозе Бустани мог сделать на заседании, что они просто предпочли отказаться (от участия Бустани – ред.)", - указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

В ответе на доводы представителей Запада о том, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего – Фернандо Ариаса, Небензя напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний СБ ООН по сирийскому химическому досье Россия предлагала заслушать Ариаса в открытом формате, однако партнеры по СБ хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.

Небензя выразил надежду, что Ариас наконец выступит перед Совбезом в ходе открытого заседания.

Сегодня Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

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