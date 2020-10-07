Пока все спали: неудобная фраза Трампа, Питер Гэбриел о Карабахе и долг Молдовы

Известный музыкант Питер Гэбриел обратился к миру в связи с войной в Карабахе. Нацбанк Молдовы озвучил сумму валового внешнего долга страны, а президента США "не признала" соцсеть Facebook. Подробности в нашем утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Нужно призвать всех, кого возможно, чтобы остановить войну в Карабахе. Об этом написал на своей странице в Facebook известный британский музыкант Питер Гэбриел.

Питер Гэбриел - английский певец, автор песен и музыкальный продюсер.

Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью.

"Военные действия, которые сейчас развернулись между Азербайджаном и Арменией, ужасны, и мы должны повлиять на всех, кого можем, для прекращения огня. Но известия о том, что президент Эрдоган собирает 80 тысяч солдат на армянской границе – об этом страшно подумать, это вызывает темные отзвуки прошлого. Обратитесь к своим политикам, к Брюсселю, в НАТО и ООН, чтобы они вмешались, пока не погибло еще больше людей", — написал музыкант.

Музыкант рассказал, что он приезжал в Армению, он побывал на мемориале Цицернакаберд, созданного в память о 1,5 миллиона армян, убитых по приказу турецкого правительства, когда разваливалась Османская империя.

27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. Напряженная ситуация в зоне конфликта сохраняется.

А внешний долг растет

За первые шесть месяцев этого года валовой внешний долг Республики Молдова вырос на 5 процентов и составил более 7785 миллионов долларов, что составляет 66,1 процента ВВП, — сообщает Национальный банк Молдовы.

Данные Банка показывают, что за первые шесть месяцев года государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 27,6 процента от общего внешнего долга, что составило 2146 миллионов долларов США, что на 11,9 процента больше, чем в начале года.

Что-то показалось?

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.

Как пишет CNN, во вторник в своем сообщении в социальных сетях Трамп сравнивал COVID-19 с сезонным гриппом.

"Сезон гриппа надвигается! Ежегодно более 100 тысяч несмотря на существование вакцины, умирают от гриппа. Будем ли мы теперь из-за этого закрывать всю страну на карантин? Нет, мы научились жить с этим. Так же, как мы учимся жить с COVID-19, который даже менее летальный", - написал Трамп.

Позже пресс-секретарь соцсети Энди Стоун подтвердил, что Facebook удалил сообщение Трампа, так как оно несет ложную информацию.

Twitter, где Трамп также опубликовал это сообщение, пометил его как "вводящее" в заблуждение".