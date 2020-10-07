Почему власти Финляндии доверили пост премьера 16-летней девушке

В Финляндии 7 октября многие главные редакторы СМИ, ректоры университетов, руководители коммерческих и государственных структур уступят свои кресла девушкам, не останется в стороне и глава правительства этой страны.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Правительство Финляндии завтра возглавит шестнадцатилетняя Аава Мурто, сообщает РИА Новости.

Правда, премьер-министром Мурто пробудет всего один день, 7 октября. Таким образом действующий премьер-министр 34-летняя Санна Марин отметит Международный день девочек, который в этом году пройдет 11 октября.

Prime Minister @MarinSanna will let 16-year-old Aava Murto take her place for a day.



Prime Minister Marin will participate in the Girls Takeover event organised by @PlanGlobal on 7 October.#GirlsTakeover



Press release 👇https://t.co/1r4euRTzff pic.twitter.com/fqcW8YNl2c — Finnish Government (@FinGovernment) October 5, 2020

​Также Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что Финляндия может сделать, чтобы улучшить возможности для девочек по использованию и развитию технологий во всем мире, - и, помимо этого, поднимут проблему домогательств, с которыми сталкиваются девушки в интернете.

В течение дня Мурто встретится, в частности, с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёюсти и членом парламента Иирис Суомела.

"Финляндия должна использовать свой сильный национальный опыт в области цифровизации, а также в области новых технологий и инноваций в более широком смысле, в том числе в сфере равноправия. Инновации должны сделать новые технологии доступными для всех. Они не должны углублять цифровой разрыв между странами или внутри общества. Они должны служить искоренению неравенства, поскольку технологии вносят изменения в трудовую жизнь и общество", - сказала премьер-министр Марин.

Помимо премьер-министра свои кресла девушкам на один день уступят ректоры университетов Финляндии, главные редакторы различных телекомпаний, газет и журналов, генеральные директора коммерческих компаний. Таким образом Международный день девочек в стране отмечают уже в четвертый раз.

Санна Марин - самый молодой премьер-министр в мире, когда она в 2019 году возглавила правительство страны, ей было только 34 года.