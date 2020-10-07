Трамп решил рассекретить все данные о своих "связях" с Россией

Так называемое "российское дело" в свое время расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора"

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Лидер США Дональд Трамп заявил, что еще давно распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией, сообщает РИА Новости.

Также президент США решил обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-главы госдепа Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

"Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом, связанным с Россией. Так же, как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования", — написал Трамп в Twitter.

В отдельной публикации американский лидер напомнил, что всю информацию про "сговор с Россией" он рассекретил еще давно.

"К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" — добавил глава государства.

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях" действующего президента с Россией американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора".

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