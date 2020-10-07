Президенту России Путину исполняется 68 лет

Президент России Владимир Путин в среду отметит 68-й день рождения - в шестнадцатый раз на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам - их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими. Другие подробности в обзоре РИА Новости.

От Бали до Тайги

В рабочем кабинете Путин проводит этот день не всегда - к примеру, в 2013 году он встречал свой 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер - торт.

В 2015 году Путин символично забросил семь шайб 7 октября, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". Она победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10.

В 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу - отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам почти девять километров.

В прошлом году, как рассказывал Песков, глава государства проводил день рождения с родными и близкими, а днями ранее побывал в сибирской тайге, где "наслаждался осенней природой".

Находясь в должности президента и премьера, уроженец Ленинграда Путин несколько раз праздновал день рождения в Санкт-Петербурге. В 2012 году он в кругу родных и близких в северной столице встретил 60-летие, в 2010-м участвовал в совещании по реализации программ развития федеральных университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов, в 2008-м посетил сессию генассамблеи Интерпола и принял участие в презентации фильма о дзюдо.

Гости, встречи, подарки

В 2017 году на день Рождения к Путину в Сочи прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони - их связывают давние дружеские отношения. В подарок российский лидер получил вышитое покрывало, на котором изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Берлускони приезжал к своему другу и в 2018 году - свидетельством тому стали его фотографии на черноморском побережье, которые он опубликовал в соцсетях 7 октября.

Один из своих дней рождения Путин встречал в компании лидера Китая Си Цзиньпина. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал российский президент.

В 2005 году Путин 7 октября встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ОЦАС), провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Также в день рождения Путин присутствовал в Петербурге или Ленинградской области в 2000 году (деловая встреча с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, посещение Мариинского театра), в 2003-м (встреча с избранным губернатором города Валентиной Матвиенко и деятелями искусства), 2004-м и 2006-м.

В 2002 году 50-летие глава государства отпраздновал в Кишиневе, где принимал участие в саммите СНГ, а затем отправился в Москву и дал ужин для членов правительства РФ, руководства Федерального собрания, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высших военачальников.

© Sputnik / РИА Новости Саммит глав стран СНГ в октябре 2002 года.Владимира Путина поздравляли с днем рождения

В 2001 году он отпраздновал 49-летие с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, в 2011 году в 59-й день рождения премьер-министр Путин выступил в Москве на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2009 году в свой день рождения Путин провел встречу с ведущими российскими писателями в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Одними из самых необычных подарков, которые Путин получал на день рождения, были двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский "Сафари-парк", копия шапки Мономаха и живой крокодил. По словам Пескова, традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые подарки от знакомых и друзей Путин оставляет себе.

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