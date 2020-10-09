Пока все спали: Путин о Карабахе, новый антирекорд COVID и остановка Курантов

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении приглашены в Москву для проведения консультаций 9 октября, за сутки число новых случаев COVID-19 в мире составило 338 799, звонницу Спасской башни оснастили новыми колоколами.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал участников конфликта в Карабахе прекратить боевые действия из гуманитарных соображений, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно сообщению, российский лидер провел серию телефонных переговоров президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин указал на необходимость остановить столкновения в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.

"Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", — заявили в Кремле.

Также сообщается, что главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.

Ранее Путин назвал события в Карабахе трагедией. В эфире телеканала «Россия 24» президент заявил, что в России тяжело переживают обострение конфликта.

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

Хроника коронавируса

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в мире составило 338 799. Это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего новых больных зарегистрировали на Американском континенте — 122 715. Следом идут Европа (96 996) и Юго-Восточная Азия (89 674).

В мире, согласно статистике ВОЗ, число заболевших коронавирусом превысило 36 миллионов, умерли 1 049 810 пациентов.

До этого рекордный прирост больных ВОЗ фиксировала 4 октября. В тот день заразились 330 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику в режиме реального времени, в мире выявили уже более 36,3 миллиона зараженных.

По общему количеству случаев заболевания лидируют США (почти 7,6 миллиона), Индия (6,8 миллиона) и Бразилия (пять миллионов). Четвертое место занимает Россия с 1,2 миллиона подтвержденных случаев.

Антирекорд был зарегистрирован и в Молдове. В четверг в Минздраве страны сообщили, что подтвержден 1121 новый случай инфицирования COVID-19.

Из больниц выписаны 528 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 43 008 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1424.

Остановились в полночь

Ровно в полночь по московскому времени куранты на Спасской башне московского Кремля приостановили свой ход. На такой шаг пошли, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами, сообщили в пресс-службе фестиваля"Спасская башня".

Отмечается, что звонница дооснащена 12 новыми колоколами, после проведения процедуры все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве.

Подобную инициативу в 2017 году поддержали в администрации президента РФ, а для реализации была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители администрации, министерства культуры, Федеральной службы охраны, региональной общественной организации “Общество церковных звонарей”.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova