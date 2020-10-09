Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и предложил начать урегулирование.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков открыто заявил о своей готовности уйти с поста главы государства только после того, как будут утверждены законные руководители органов исполнительной власти, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Глава государства Кыргызстана уточнил, что страна должна встать на путь законности и отметил, что политическая ситуация в республике достигла критической точки.

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской республики", - сказал Жээнбеков.

Для урегулирования положения Жээнбеков предложил назначить новые парламентские выборы (решение примет ЦИК), отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений, а для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить их безопасность.

По словам президента, никакая должность не стоит выше целостности страны, единства и спокойствия народа.

"Призываю все политические силы сохранять мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе", - заявил он.

Напомним, 5 октября тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов Кыргызстана, а уже 6 октября ЦИК страны аннулировала все результаты, признав их недействительными.

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