Столица Киргизии: переход на чрезвычайное положение и комендантский час

Режим вводится "в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан" с пятницы и, согласно указу, будет действовать полторы недели.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 по Кишиневу) 9 октября до 08:00 (05:00 по Кишиневу) 21 октября, сообщили пресс-служба главы государства.

Такие меры приняты из-за сложившейся в стране ситуации, "сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

ЧП ввели "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности", а также в целях скорейшей стабилизации обстановки в Киргизии.

В соответствии с указом Жээнбекова, заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева назначили комендантом столицы. В Бишкеке также намерены ввести комендантский час. Отдельным жителям города могут запретить покидать свои дома, а в местах массового скопления людей — проверять документы.

Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручили ввести в столицу военную технику и организовать блок-посты для "пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

Во время режима ЧП комендатура Бишкека сможет установить особый режим работы предприятий и пользования связью и ввести контроль за СМИ.

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