Ускоренный вывод войск – подарок "Талибану" от Трампа

"Талибан"* и мирная жизнь Афганистана несовместимы. Межафганские переговоры в Дохе служат лишь зыбким основанием для бесславного вывода американских войск, который обрекает Исламскую республику на эскалацию боевых действий, качественно новый этап гражданской войны, проекцию террористических угроз на территорию сопредельных стран Центральной Азии.

Невзирая на сложную военно-политическую обстановку в Афганистане, тупиковое развитие межафганских переговоров в Дохе, непрекращающиеся боестолкновения правительственных войск с талибами и другими террористическими группировками, президент США Дональд Трамп 7 октября заявил об ускоренном выводе американских войск из этой страны. По словам американского лидера, контингент Армии США покинет афганскую территорию практически в полном составе к Рождеству (по Григорианскому календарю - ред), то есть в конце декабря. Для помощи афганской армии останется лишь "небольшое количество американских военных инструкторов. Заявление достаточно неожиданное, ранее Вашингтон намеревался к началу 2021 года оставить в Афганистане 2500 военнослужащих.

В НАТО отреагировали сдержанно, генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс привержен своей миссии в Афганистане, страна не должна стать платформой для терроризма, и ничего не сказал о выводе всех военнослужащих (около 12 тысяч человек).

В МИД России инициативу Дональда Трампа связали, прежде всего, с предвыборными обещаниями.

По мнению спецпредставителя президента РФ Замира Кабулова, обстановка в Афганистане настолько плохая, что присутствие или отсутствие американских войск практически ни на что не влияет.

США и "Талибан" 29 февраля этого года в Катаре подписали первое за 18 лет боевых действий соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана (за 14 месяцев) и начало межафганского диалога после обмена пленными. В рамках соглашения Пентагон к июлю сократил свой контингент с 13000 до 8600 человек, американцы покинули пять военных баз в Исламской республике - в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. Кабул и талибы обменялись заключенными (5000 человек) и пленными (1000 человек). Однако межафганские переговоры в Дохе (Катар) не заладились, стрельба и взрывы не утихли.

Бегство с войны

Американцы уходят, а боевые действия между правительственными войсками и талибами продолжаются во многих афганских провинциях. Кабул заявил, что за последние шесть месяцев "Талибан" провел почти 7000 военных операций, убиты и ранены 3500 мирных жителей. Талибы не раз нарушали соглашение, и наносили ракетные удары по базам американским и афганским объектам. При этом "Талибан" и Кабул обвиняют друг друга в проведении крупномасштабных боевых операций и эскалации насилия в стране.

Сразу после начала переговоров в Дохе 12 сентября боевики "Талибана" усилили атаки, и захватили район Гизаб в центральной провинции Урузган - погибли более 60 военнослужащих и полицейских. Еще восемь сотрудников сил безопасности были убиты в столкновении с талибами в районе Тагаб северо-восточной провинции Каписа, и пятеро афганских солдат погибли в результате нападения талибов на КПП в северной провинции Балх. В восточной провинции Нангархар талибы атаковали аванпосты сил безопасности и ликвидировали 20 афганских военнослужащих. В южной провинции Гельменд боевик-смертник атаковал контрольный пункт полиции на заминированном автомобиле, погибли девять человек. На днях отмечено нападение талибов на полицейский пост даже в относительно спокойной провинции Бамиан - убиты девять полицейских.

От взрывов придорожных мин на территории западной провинции Гор погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Днем ранее в центральной провинции Дайкунди на придорожной мине подорвался рейсовый автобус - погибли 14 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Только за две недели сентября от рук талибов в Афганистане погибли 98 мирных жителей.

Подобная статистика совершенно не отражает стремление "Талибана" к миру в своей стране, вызывает большие сомнения в целесообразности мирного соглашения с террористами.

Разумеется, несут потери и талибы. В вооруженных столкновениях на территории уезда Кохистан северо-восточной провинции Бадахшан убиты и ранены девять боевиков. В той же провинции ранее погибли четверо талибов, включая высокопоставленного командира. В восточной провинции Пактика в боях уничтожены 65 талибов.

И все же, сравнительные данные за последние три-четыре недели свидетельствуют: талибы гибнут в меньшем количестве, чем военнослужащие, полицейские и мирные жители. Очевидно, созданные с помощью США и американской коалиции силы безопасности Афганистана недостаточно эффективны в уничтожении террористов. И недавняя передача Министерству обороны ИРА четырех легких турбовинтовых штурмовиков A-29 Super Tucano бразильского производства тенденцию не изменит (у афганской армии около двадцати подобных машин).

В сухом остатке

"Талибан" стремится к власти любой ценой, включая огромные жертвы среди мирного населения. И не остановится, одержав победу над существующим законным правительством ИРА (в этом случае Кабул и другие населенные пункты страны погрузятся в мрачное и жестокое средневековье). Сегодня талибы не выполняют обещаний, данных американцам.

Очевидно, столь же ненадежными (опасными) партнерами остаются талибы для многонационального и многоконфессионального народа своей страны, и для региональных соседей.

Недавнее заявление катарского офиса "Талибана" о том, что движение не допустит возникновения угроз безопасности странам Центральной Азии, выглядит легковесным и бездоказательным. Один из лидеров, мулла Абдул Гани Барадар утверждает, что после вывода американских войск талибы прекратят существование в Афганистане террористических группировок, превратят страну в "мирную и благополучную территорию". Что мешает прекратить стрельбу, и начать добрые дела уже сегодня, когда в большой стране с населением свыше 30 миллионов человек американцев почти не осталось?

США еще пытаются подтолкнуть межафганский переговорный процесс, особую активность при этом проявляет американский спецпредставитель по ИРА Залмай Халилзад. Однако "Талибан" настаивает на переговорах исключительно по правилам ханафитского мазхаба, в русле суннитского течения в исламе. Кабул считает, что нельзя ограничиваться нормами суннитов, поскольку в Афганистане живут шииты и немногочисленные представители других религий. Переговоры между Кабулом и "Талибаном" в Дохе зашли в тупик, контактные группы сторон провели шесть встреч, но так и не смогли согласовать повестку.

Президент Афганистана Ашраф Гани встречаться с талибами не планирует, заявляет о готовности к продолжению вооруженной борьбы с террористами. А "рождественский подарок" Дональда Трампа "Талибану" (ускоренный вывод американских войск) лишь снижает вероятность мирного, политического урегулирования в Исламской республике.

Собственно, у американского президента небольшое поле для маневра. Не Трамп начал самую продолжительную в истории США афганскую войну, зато он обещал ее закончить.

Напомню, американские войска вошли в Афганистан 2001-м, вскоре после терактов 11 сентября. Целью вторжения значилась борьба с талибами, которые укрывали главарей "Аль-Каиды". Контингент Пентагона на пике активности достигал 110 тысяч военнослужащих. За девятнадцать лет боевых действий американцы потеряли убитыми более 2300 военнослужащих, и около двадцати тысяч были ранены. Пришло время уйти - с бесславным миром.

* - террористическая организация, запрещенная в России.