Пока все спали: договоренности Баку и Еревана, ситуация с COVID-19, тест Трампа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В ходе переговоров в российской столице Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров сделал соответствующее заявление, выйдя ночью к журналистам по окончании консультаций в Москве с главами МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились порядка 11 часов. Стороны по их итогам согласовали трехсторонний документ.

"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК", - сказал Лавров.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 36,8 миллиона человек.

К 07.45 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 36 миллионов 802 тысячи 976. Из них 25 миллионов 578 тысяч 672 человека выздоровели, миллион 67 тысяч 114 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 663 тысячи 293). Следом идут Индия (6 миллионов 906 тысяч 151) и Бразилия (5 миллионов 55 тысяч 888).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 265 тысяч 572), Колумбия (894 тысячи 300), Аргентина (871 тысяча 468), Испания (861 тысяча 112), Перу (838 тысяч 614), Мексика (810 тысяч 20) и Франция (732 тысячи 434).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 257 тысяч 204 зараженных, в Румынии - 148 тысяч 886, а в Молдове - 60 тысяч 833.

Повторный тест Трампа

Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что прошел еще один тест на COVID, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от вируса.

"Я сдал повторный тест. Я не знаю показателей или чего-то еще пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Проверка освещения

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан проверил новую систему уличного освещения на улице Албишоара.

"Убедился, что обновленная улица будет хорошо освещена. Под мостами добавлены новые фонари", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, лампы LED установят вдоль всей улицы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova