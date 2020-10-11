Пока все спали: фестиваль зонтиков, ситуация с COVID-19 и смертельное ДТП

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Фестиваль зонтиков проходит в недавно отремонтированном кишиневском парке на улице Букурией.
Как сообщил столичный градоначальник Ион Чебан событие продлится пять дней.
"Жители могут провести время с любимыми на свежем воздухе, но при этом соблюдая эпидемиологические нормы", - написал в Facebook Чебан.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,1 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 105 тысяч 925. Из них 25 миллионов 764 тысячи 378 человек выздоровели, миллион 71 тысяча 388 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 278 тысяч 245), Колумбия (902 тысячи 747), Аргентина (883 тысячи 882), Испания (861 тысяча 112), Перу (846 тысяч 88), Мексика (814 тысяч 328) и Франция (732 тысячи 434).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 263 тысячи 105 зараженных, в Румынии - 152 тысячи 403, а в Молдове - 61 тысяча 762.
Трампу не нужна изоляция
Президент США Дональд Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции", - сказано в сообщении.
Трагическая авария в Таиланде
По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.
Столкновение произошло в 08.05 (04.05 по кишиневскому времени) в воскресенье. Автобус почти с 60 пассажирами, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.
Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, но не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус.
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