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Пока все спали: фестиваль зонтиков, ситуация с COVID-19 и смертельное ДТП

© Depositphotos / Iagodina
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201011/31989486/poka-vse-spali-festival-zontikov-situatsiya-s-covid19-i-smertelnoe-dtp.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Фестиваль зонтиков проходит в недавно отремонтированном кишиневском парке на улице Букурией.

Как сообщил столичный градоначальник Ион Чебан событие продлится пять дней.

"Жители могут провести время с любимыми на свежем воздухе, но при этом соблюдая эпидемиологические нормы", - написал в Facebook Чебан.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 105 тысяч 925. Из них 25 миллионов 764 тысячи 378 человек выздоровели, миллион 71 тысяча 388 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 717 тысяч 932). Следом идут Индия (6 миллионов 979 тысяч 423) и Бразилия (5 миллионов 55 тысяч 888).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 278 тысяч 245), Колумбия (902 тысячи 747), Аргентина (883 тысячи 882), Испания (861 тысяча 112), Перу (846 тысяч 88), Мексика (814 тысяч 328) и Франция (732 тысячи 434).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 263 тысячи 105 зараженных, в Румынии - 152 тысячи 403, а в Молдове - 61 тысяча 762.

Трампу не нужна изоляция

Президент США Дональд Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции", - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп
© Photo : Facebook / Donald J. Trump
Трамп решил рассекретить все данные о своих "связях" с Россией
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.

Трагическая авария в Таиланде

По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.

Столкновение произошло в 08.05 (04.05 по кишиневскому времени) в воскресенье. Автобус почти с 60 пассажирами, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.

Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, но не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус.

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