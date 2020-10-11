Пока все спали: фестиваль зонтиков, ситуация с COVID-19 и смертельное ДТП

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Фестиваль зонтиков проходит в недавно отремонтированном кишиневском парке на улице Букурией.

Как сообщил столичный градоначальник Ион Чебан событие продлится пять дней.

"Жители могут провести время с любимыми на свежем воздухе, но при этом соблюдая эпидемиологические нормы", - написал в Facebook Чебан.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 105 тысяч 925. Из них 25 миллионов 764 тысячи 378 человек выздоровели, миллион 71 тысяча 388 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 717 тысяч 932). Следом идут Индия (6 миллионов 979 тысяч 423) и Бразилия (5 миллионов 55 тысяч 888).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 278 тысяч 245), Колумбия (902 тысячи 747), Аргентина (883 тысячи 882), Испания (861 тысяча 112), Перу (846 тысяч 88), Мексика (814 тысяч 328) и Франция (732 тысячи 434).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 263 тысячи 105 зараженных, в Румынии - 152 тысячи 403, а в Молдове - 61 тысяча 762.

Трампу не нужна изоляция

Президент США Дональд Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции", - сказано в сообщении.

Трагическая авария в Таиланде

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.

По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.

Столкновение произошло в 08.05 (04.05 по кишиневскому времени) в воскресенье. Автобус почти с 60 пассажирами, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.

Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, но не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус.

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