Пока все спали: ночная погоня, ситуация с COVID-19 и полеты к дальним планетам

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Погоня патрульных экипажей за потенциальными нарушителями произошла поздно вечером в воскресенье в столичном секторе Рышкановка.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Димо. Чтобы остановить автомобиль, в котором были молодые люди, потребовалось порядка десяти машин полиции. В итоге нарушителей спокойствия удалось задержать.

В сети опубликовали видео произошедшего. Автор ролика сравнил сценарий случившегося с компьютерной игрой.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,4 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 408 тысяч 593. Из них 25 миллионов 999 тысяч 799 человек выздоровели, миллион 75 тысяч 942 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 762 тысячи 546). Следом идут Индия (7 миллионов 53 тысячи 806) и Бразилия (5 миллионов 94 тысячи 979).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 291 тысяча 687), Колумбия (911 тысяч 316), Аргентина (894 тысячи 206), Испания (861 тысяча 112), Перу (849 тысяч 371), Мексика (817 тысяч 503) и Франция (732 тысячи 434).

Полеты к дальним планетам Солнечной системы

Россия планирует потратить на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы более 4 миллиардов рублей, сказано в материалах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.

Речь идет о разработке аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон". На это намерены израсходовать 4,2 миллиарда рублей.

В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

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