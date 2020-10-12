Пока все спали: ночная погоня, ситуация с COVID-19 и полеты к дальним планетам

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Погоня патрульных экипажей за потенциальными нарушителями произошла поздно вечером в воскресенье в столичном секторе Рышкановка.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Димо. Чтобы остановить автомобиль, в котором были молодые люди, потребовалось порядка десяти машин полиции. В итоге нарушителей спокойствия удалось задержать.
В сети опубликовали видео произошедшего. Автор ролика сравнил сценарий случившегося с компьютерной игрой.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,4 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 408 тысяч 593. Из них 25 миллионов 999 тысяч 799 человек выздоровели, миллион 75 тысяч 942 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 291 тысяча 687), Колумбия (911 тысяч 316), Аргентина (894 тысячи 206), Испания (861 тысяча 112), Перу (849 тысяч 371), Мексика (817 тысяч 503) и Франция (732 тысячи 434).
Полеты к дальним планетам Солнечной системы
Россия планирует потратить на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы более 4 миллиардов рублей, сказано в материалах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.
В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.
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