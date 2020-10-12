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Мигалка на полицейском автомобиле

Пока все спали: ночная погоня, ситуация с COVID-19 и полеты к дальним планетам

© Fotolia / Andranik123
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201012/31997461/poka-vse-spali-nochnaya-pogonya-situatsiya-s-covid19-i-polety-k-dalnim-planetam.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Погоня патрульных экипажей за потенциальными нарушителями произошла поздно вечером в воскресенье в столичном секторе Рышкановка.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Димо. Чтобы остановить автомобиль, в котором были молодые люди, потребовалось порядка десяти машин полиции. В итоге нарушителей спокойствия удалось задержать.

В сети опубликовали видео произошедшего. Автор ролика сравнил сценарий случившегося с компьютерной игрой.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,4 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 408 тысяч 593. Из них 25 миллионов 999 тысяч 799 человек выздоровели, миллион 75 тысяч 942 человека погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 762 тысячи 546). Следом идут Индия (7 миллионов 53 тысячи 806) и Бразилия (5 миллионов 94 тысячи 979).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 291 тысяча 687), Колумбия (911 тысяч 316), Аргентина (894 тысячи 206), Испания (861 тысяча 112), Перу (849 тысяч 371), Мексика (817 тысяч 503) и Франция (732 тысячи 434).

Полеты к дальним планетам Солнечной системы

Россия планирует потратить на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы более 4 миллиардов рублей, сказано в материалах "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo : Roskosmos/Sergey Volkov
Россия будет контролировать космос, в том числе из Молдовы
Речь идет о разработке аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон". На это намерены израсходовать 4,2 миллиарда рублей.

В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

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