Теория аукционов и их новые форматы: за это дали нобелевку по экономике

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

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The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

​Присуждение этой награды традиционно завершает Нобелевскую неделю.

"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — подчеркивается в сообщении Нобелевского комитета.

Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, литературы и мира.

Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Ее вручает Королевская академия наук.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.

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