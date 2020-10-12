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Аукцион.

Теория аукционов и их новые форматы: за это дали нобелевку по экономике

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201012/32002175/eoriya-auktsionov-i-ikh-novye-formaty-za-eto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike.html

Присуждение награды в данной номинации традиционно завершает Нобелевскую неделю, начавшуюся 5 октября.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

​Присуждение этой награды традиционно завершает Нобелевскую неделю.

"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — подчеркивается в сообщении Нобелевского комитета.

Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, литературы и мира.

Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Ее вручает Королевская академия наук.

Нобелевская премия
© Sputnik / Григорий Сысоев
В кармане почти у каждого из нас: разработка, отмеченная Нобелевской премией

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.

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