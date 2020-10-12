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В Роспотребнадзоре допустили возможность второй волны коронавируса в России

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2079)
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Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19 будут существовать до преодоления определенного порога.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян антител к болезни.

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"Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19… риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможности новой волны коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2079)

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