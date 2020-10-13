Пока все спали: "странная" разметка, ситуация с COVID-19 и победа Албота

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан объяснил, как на столичной аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын появилась необычная разметка.

Накануне пользователи социальных сетей стали размещать фотографии новой разметки, задаваясь вопросом, кто придумал такую идею, и что пытался изобразить тот, кто наносил разметку.

"Автор представил 7 холмов, на которых расположен муниципий Кишинев. Это уникальная и новая идея для столицы, несмотря на то, что есть некоторые замечания. Многие, гуляющие по аллее, люди отнеслись положительно к нанесенным декоративным линиям. Это было предусмотрено проектом по восстановлению аллеи", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, подобные методы применяются и в других европейских городах.

"Давайте будем конструктивными и вместе реализуем красивые и необыкновенные проекты в столице", - добавил Чебан.

Победа Албота

Лидер молдавского тенниса Раду Албот одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером в первом круге турнира серии АТР в Германии. Поединок завершился трехсетовым успехом отечественного спортсмена - 6:2, 4:6, 6:4.

Во втором туре Албот встретится с хозяином кортов Оскаром Отте. За выход во второй круг теннисисты получают на этом турнире 7 425 евро и 20 баллов в зачет рейтинга АТР.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 37,8 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 37 миллионов 801 тысячу 526. Из них 26 миллионов 275 тысяч 711 человек выздоровели, миллион 80 тысяч 680 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 804 тысячи 199). Следом идут Индия (7 миллионов 175 тысяч 880) и Бразилия (5 миллионов 103 тысячи 408).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 305 тысяч 93), Колумбия (919 тысяч 84), Аргентина (903 тысячи 730), Испания (888 тысяч 968), Перу (851 тысяча 171), Мексика (821 тысяча 45) и Франция (776 тысячи 97).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 272 тысячи 671 зараженных, в Румынии - 157 тысячи 352, а в Молдове - 62 тысячи 618.

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