Лукашенко дал краткую характеристику протестующим

Свою оценку он высказал во время визита на агропромышленное предприятие в Толочинском районе республики.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске "мордоворотами", которым платят деньги за участие в митингах, они походят, чтобы их отработать, а потом идут тратить в ресторан.

Как передает госагентство Белта, президент в Толочинском районе республики посетил консервный завод, где пообщался с работниками, о которых сказал, что если бы в столице были такие же люди, то страна была бы самой богатой.

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", - сказал глава республики.

Как отметил Лукашенко, он привез погоду в район. "Немножко вам погоду привез на небольшое время, потом, конечно, дожди пойдут", - сказал он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.

Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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