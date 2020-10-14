Пока все спали: Храм Кишинева, ситуация с COVID-19 и премьерский вопрос

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Кишинев в среду отмечает свое 584-летие. День города, он же — Храмовый праздник, приурочен к 14 октября, когда православные христиане отмечают один из самых любимых в народе праздников, Покров Пресвятой Богородицы.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38 миллионов человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 38 миллионов 66 тысяч 297. Из них 26 миллионов 391 тысяча 524 человека выздоровели, миллион 85 тысяч 411 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 856 тысяч 605). Следом идут Индия (7 миллионов 175 тысяч 880) и Бразилия (5 миллионов 113 тысяч 628).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 318 тысяч 783), Колумбия (924 тысячи 98), Аргентина (917 тысяч 35), Испания (896 тысяч 86), Перу (853 тысячи 974), Мексика (825 тысяч 340) и Франция (798 тысяч 257).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 277 тысяч 982 зараженных, в Румынии - 160 тысяч 461, а в Молдове - 63 тысячи 275.

Премьерский вопрос

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту страны повторно рассмотреть вопрос о назначении Садыра Жапарова главой кабмина республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Как, сообщается, лидер страны обратился к новоизбранному спикеру парламента Канату Исаеву с письмом.

"В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша (парламента - ред.) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova