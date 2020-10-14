Пока все спали: Храм Кишинева, ситуация с COVID-19 и премьерский вопрос

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Кишинев в среду отмечает свое 584-летие. День города, он же — Храмовый праздник, приурочен к 14 октября, когда православные христиане отмечают один из самых любимых в народе праздников, Покров Пресвятой Богородицы.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38 миллионов человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 856 тысяч 605). Следом идут Индия (7 миллионов 175 тысяч 880) и Бразилия (5 миллионов 113 тысяч 628).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 318 тысяч 783), Колумбия (924 тысячи 98), Аргентина (917 тысяч 35), Испания (896 тысяч 86), Перу (853 тысячи 974), Мексика (825 тысяч 340) и Франция (798 тысяч 257).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 277 тысяч 982 зараженных, в Румынии - 160 тысяч 461, а в Молдове - 63 тысячи 275.
Премьерский вопрос
Как, сообщается, лидер страны обратился к новоизбранному спикеру парламента Канату Исаеву с письмом.
"В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша (парламента - ред.) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.
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