Пока все спали: Конфлитти о ситуации в IWF, данные о COVID-19 и "Спутник V"

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти заявил, что внимательно следит за происходящим в последние дни в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Исполком которой накануне принял решение об отставке исполняющей обязанности структуры американки Урсулы Папандреа.
Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, объявил о своей обеспокоенности по поводу смены руководства в IWF и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, в случае, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже.
"Внимательно слежу за событиями, которые происходят в последние дни вокруг IWF. В интересах нашего спорта уже связался с членами Исполкома IWF, чтобы лучше понять происходящее. Главное на данный момент не паниковать и полностью проанализировать факты", - написал Конфлитти в Facebook.
По его словам, члены Исполкома в ближайшее время должны объяснить причины, побудившие принять их последние решения, за которые проголосовало абсолютное большинство при всего трех воздержавшихся.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38,5 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 916 тысяч 100). Следом идут Индия (7 миллионов 307 тысяч 97) и Бразилия (5 миллионов 140 тысяч 863).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 332 тысячи 824), Аргентина (931 тысяча 967), Колумбия (930 тысяч 159), Испания (908 тысяч 56), Перу (853 тысячи 974), Мексика (829 тысяч 356) и Франция (820 тысяч 376).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 283 тысячи 762 зараженных, в Румынии - 164 тысячи 477, а в Молдове - 64 тысячи 424.
"Спутник V" в Венесуэле
Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты, есть 2000 волонтеров, они у нас уже есть", - сказал он.
Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, он сам привьется во время начала массовой вакцинации.
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