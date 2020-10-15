Пока все спали: Конфлитти о ситуации в IWF, данные о COVID-19 и "Спутник V"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти заявил, что внимательно следит за происходящим в последние дни в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Исполком которой накануне принял решение об отставке исполняющей обязанности структуры американки Урсулы Папандреа.

В соответствии с уставом IWF, подзаконным актом к пункту 14 4.2.1.1, первый вице-президент автоматически выполняет функции главы IWF.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, объявил о своей обеспокоенности по поводу смены руководства в IWF и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, в случае, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже.

"Внимательно слежу за событиями, которые происходят в последние дни вокруг IWF. В интересах нашего спорта уже связался с членами Исполкома IWF, чтобы лучше понять происходящее. Главное на данный момент не паниковать и полностью проанализировать факты", - написал Конфлитти в Facebook.

По его словам, члены Исполкома в ближайшее время должны объяснить причины, побудившие принять их последние решения, за которые проголосовало абсолютное большинство при всего трех воздержавшихся.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38,5 миллиона человек.

К 08.50 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 38 миллионов 510 тысяч 263. Из них 26 миллионов 678 тысяч 125 человек выздоровели, миллион 92 тысячи 144 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 916 тысяч 100). Следом идут Индия (7 миллионов 307 тысяч 97) и Бразилия (5 миллионов 140 тысяч 863).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 332 тысячи 824), Аргентина (931 тысяча 967), Колумбия (930 тысяч 159), Испания (908 тысяч 56), Перу (853 тысячи 974), Мексика (829 тысяч 356) и Франция (820 тысяч 376).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 283 тысячи 762 зараженных, в Румынии - 164 тысячи 477, а в Молдове - 64 тысячи 424.

"Спутник V" в Венесуэле

Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты, есть 2000 волонтеров, они у нас уже есть", - сказал он.

Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, он сам привьется во время начала массовой вакцинации.

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